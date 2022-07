Le Sporting Charleroi sur la piste d'un nouveau talent iranien

Après le succès rencontré par Ali Gholizadeh, le Sporting Charleroi s'intéresse à un autre talent iranien.

Après les succès de Kaveh Rezaei et Ali Gholizadeh (et malgré l'échec Younes Delfi), le RCSC pourrait encore aller chercher un joueur au sein du championnat iranien. Selon les informations de La Dernière Heure, Charleroi aurait ainsi soumis une offre à Esteghlal pour l'international iranien Amirhossein Hosseinzadeh (21 ans, 2 caps).

Milieu offensif, Hosseinzadeh présente de belles statistiques en Persian Gulf League (76 matchs, 15 buts). Il a rejoint Esteghlal, plus grand club d'Iran (et depuis peu coaché par Ricardo Sa Pinto) l'été dernier et reste sur une belle saison (31 matchs, 8 buts). Estimé à 850.000 euros par Transfermarkt, Hosseinzadeh ne serait cependant pas un dossier facile à aborder, selon nos confrères. C'est d'Esteghlal qu'étaient arrivés Kaveh Rezaei en 2017 et Younes Delfi en 2019 ; les deux clubs ont donc l'habitude de travailler ensemble. Affaire à suivre.