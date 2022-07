Officiel : Le STVV accueille un jeune portugais en provenance de Benfica

L'arrière droit de 21 ans arrive gratuitement.

Après les arrivées de Boya, Dumont, Bocat, Coppens et Kaya, le STVV continue de s'activer sur le marché des transferts. Sur leur site officiel, les Trudonnaires viennent d'annoncer la signature de Fabinho, jeune arrière droit portugais de 21 ans. En fin de contrat du côté de Benfica, Fabinho arrive donc gratuitement dans notre championnat.

La saison dernière, le jeune portugais a disputé 22 rencontres avec l'équipe B de Benfica. Il y a inscrit un but. "Nous sommes ravis que Fabinho ait accepté de nous rejoindre. C'est un jeune arrière droit prometteur et il vient de l'une des meilleures académies de jeunes d'Europe. Nous allons l'aider à s'intégrer et à développer son football" commente André Pinto, le directeur sportif du club.