Sébastien Pocognoli explique pourquoi tous les grands clubs belges veulent Casper Nielsen

Le Danois a été la pièce la plus importante de l'Union la saison dernière. Cet été, presque tous les grands clubs belges veulent s'offrir ses services.

Le Club de Bruges et La Gantoise ont déjà fait une offre concrète tandis que l'Antwerp et Anderlecht gardent un œil sur la situation. Sébastien Pocognoli n'est pas surpris. "Quand je suis arrivé à l'Union, Casper jouait encore comme numéro dix. Je lui ai conseillé de jouer plus bas. Il peut faire une grande carrière, j'en étais déjà convaincu", explique l'ancien défenseur à Het Laatste Nieuws.

Nielsen est meilleur quand il a le jeu devant lui et peut faire ses courses vers l'avant. Mais il a ajouté une autre dimension à son jeu. ''En termes de mentalité, il n'y a rien à redire'', dit Pocognoli. "Il travaille très dur, y compris à l'entraînement. Il est très polyvalent. Il peut courir, travailler, être créatif, entraîner... En termes de leadership, il a énormément progressé. Vous avez deux types de leaders. Ceux qui prennent les décisions et ceux qui tirent la charrette avec leur mentalité et leur charisme. Casper appartenait à cette dernière catégorie, mais il y a maintenant ajouté une voix."