Un jeune défenseur du RSC Anderlecht poursuivra sa formation à Hoffenheim

Un tout jeune joueur issu de Neerpede va tenter sa chance en Allemagne.

Briek Morel (15 ans) avait rejoint le RSCA en 2020, en provenance des équipes de jeunes de La Gantoise. Deux ans plus tard, ce jeune défenseur central quitte déjà Neerpede et rejoint l'académie d'Hoffenheim, qui a officialisé la nouvelle via ses réseaux sociaux. Morel évoluera avec les U17 du club de Bundesliga.