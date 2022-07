Burnley devrait bien encore attirer un joueur d'Anderlecht

Vincent Kompany avait pourtant promis qu'il n'irait pas se servir dans son ancien club.

Visiblement, la réalité a rattrapé Vincent Kompany. Le coach du RSCA était-il sincère quand il a affirmé, à son arrivée à Burnley, qu'il n'emmènerait aucun Mauve dans ses bagages ? Toujours est-il qu'après Josh Cullen, c'est un second joueur d'Anderlecht qui devrait débarquer. Cité depuis plusieurs jours chez les Clarets, Bart Verbruggen devrait bien rejoindre Burnley, selon les informations de Het Laatste Nieuws.

Kompany et Burnley pousseraient en effet pour faire venir le n°2 du RSCA, ainsi que Jelle ten Rouwelaar, ancien entraîneur des gardiens du club. Et si Cullen a déjà rapporté 3 millions d'euros, HLN affirme que Bart Verbruggen pourrait partir pour une plus grosse somme encore, et signer un contrat de quatre ou cinq ans en Angleterre !