L'enquête judiciaire sur les matchs truqués de Mboyo et Vanden Borre est toujours en cours

Ilombe Mboyo et Anthony Vanden Borre sont accusés par Roland Duchâtelet d'avoir truqué des matchs à la fin de la saison 2014 afin que le Sporting d'Anderlecht puisse devenir champion.

Alors que beaucoup pensaient ce mercredi que l'enquête était classée sans suite au parquet de l'Union belge de football car les faits étaient prescrits après huit ans, il n'en est rien. L'enquête judiciaire sur d'éventuels matchs truqués lors de la saison 2013/14 de la Jupiler Pro League est toujours en cours. C'est ce que le parquet fédéral de Bruxelles a indiqué à l'Agence BELGA vendredi.

Pour rappel Roland Duchâtelet, les anciens joueurs Paul-José Mpoku et Jelle Van Damme, ainsi que trois supporters du Standard ont déposé une plainte avec constitution de partie civile contre Ilombe Mboyo et Anthony Vanden Borre devant le juge d'instruction de Bruxelles le 15 février 2022. Les deux joueurs auraient truqué les rencontres Anderlecht-Genk le 11 mai (4-0) et Genk-Club de Bruges le 15 mai (3-2) en donnant des montres de valeur à des joueurs.