Un coéquipier de Thorgan Hazard et Meunier sommé de partir suite à ses mauvaises relations avec le vestiaire

Le milieu de terrain allemand ne devrait pas rester encore longtemps à Dortmund.

Arrivé de la Juventus il y deux ans, Emre Can (28 ans) frustre toujours autant. Déjà de par son niveau de jeu, qui selon certains est loin de son meilleur rendement, mais dorénavant ce serait son comportement qui ne conviendrait plus à ses coéquipiers.

Selon le média allemand Bild, la patience du coach Edin Terzic commencerait à atteindre ses limites. Dortmund serait d'accord de vendre directement Can si les conditions proposées sont convenables.

L'international allemand irriterait de plus en plus ses coéquipiers de par son comportement. Déjà à l'époque de Marco Rose, il avait stoppé le coach dans l'un de ses speechs. Selon les dirigeants du BVB, cela en serait trop. D'autant plus que Can souffrirait de problèmes musculaires.