La Gantoise a signé un joueur doté d'une mentalité de haut niveau : "Ce que je peux contrôler, je peux le contrôler"

Gand a engagé un nouvel attaquant en la personne d'Hugo Cuypers. Hein Vanhaezebrouck ne devra pas s'inquiéter de sa mentalité. Son collègue Wouter Vrancken a déclaré la saison dernière que c'était un rêve de travailler avec l'attaquant de 24 ans.

Hugo Cuypers fait beaucoup d'efforts supplémentaires. La saison dernière, il a demandé à Steven Defour, l'assistant du KV Malines, des séances d'entraînement supplémentaires. "Je voulais entraîner des phases de match que je ne pouvais pas travailler en groupe. L'entraîneur était ouvert à cette idée. Il s'agissait de questions techniques spécifiques, telles que l'ouverture et le passage. Si je demandei à nouveau des séances supplémentaires à La Gantoise, cela dépendra de la charge d'entraînement", a-t-il déclaré dans le Het Nieuwsblad.

L'état d'esprit est simple : "Ce que je peux contrôler, je peux le contrôler. Recevoir un coup de pied, tu ne peux pas le contrôler. Ce que vous pouvez contrôler, c'est le repos que vous prenez après, et le repas que vous mangez correctement, afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre dans votre corps. Il y a des joueurs de haut niveau qui disposent d'une salle de récupération et d'une salle de fitness à la maison. Je ne le fais pas. Je ne suis pas le pro qui en fait le plus au monde. Je fais le maximum avec ce que j'ai à portée de main. Aussi financièrement."