Le Paris Saint-Germain a présenté son nouveau staff

Le champion de France a présenté le staff complet du nouvel entraîneur Christophe Galtier, amené par l'autre nouvelle tête du club de la capitale Luis Campos.

Christophe Galtier n'est pas venu tout seul au Paris Saint-germain. L'ancien coach de l'OGC Nice est épaulé par Joao Sacramento, qui était déjà son adjoint à Lille avant de quitter le nord de la France pour côtoyer son compatriote José Mourinho à Tottenham et son fidèle adjoint Thierry Oleksiak, qu'il a déjà amené dans ses bagages au LOSC et au Gym.

"Thierry Oleksiak et Joao Sacramento occupent ainsi les postes d’entraîneurs adjoints. Gianluca Spinelli demeure entraineur des gardiens et est accompagné par Jean-Luc Aubert, entraîneur adjoint des portiers parisiens. Pedro Gomez est lui en charge de la préparation physique, assisté par Alberto Piernas. Isidro Ramon est responsable de l’analyse vidéo, dans son équipe, Antoine Guillotin et Vincent Brunet occupent les rôles d'analystes vidéo", peut-on lire dans la suite du communiqué.