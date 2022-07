Danny Buijs et Geoffry Hairemans après le 3-4 contre Wolfsburg : "Nous n'avons pas eu la préparation la plus idéale"

Geoffry Hairemans est l'un des joueurs qui a fait trembler les filets contre Wolfsburg. Danny Buijs a vu son équipe lutter avant la mi-temps, avant de la voir revenir en force par la suite.

L'entraîneur du KV Malines a vu son équipe être menée 0-2 en un rien de temps. "Ensuite, vous avez vu l'équipe prendre un coup. Après cela, il y a eu une phase de jeu où nous avons très mal défendu, voire pas du tout. Vous jouez contre une très bonne équipe. Le niveau auquel vous devez défendre est beaucoup plus élevé que lorsque vous vous entraînez", a confié le technicien néerlandais avant de poursuivre.

"D'un côté, c'est bien que cela arrive, car nous pouvons alors en tirer des leçons immédiatement", a souligné Buijs. "En seconde période, nous avons bien récupéré. Marian Shved a très bien joué, à mon avis. On a vu sa batterie s'épuiser au cours de la deuxième mi-temps, mais c'est logique."

Le KV Malines est prêt pour le début du championnat ? "En tant qu'entraîneur, vous voulez toujours être plus en avance ou vous voulez plus de temps. C'est comme ça : nous devons commencer la semaine prochaine et ensuite nous verrons où nous en sommes. Nous n'avons pas eu la préparation la plus idéale parce qu'elle était courte, ou parce que les garçons sont arrivés plus tard ou étaient en retard. D'autres équipes pourraient en souffrir aussi."

Geoffry Hairemans a eu un pied dans le 2-4 et s'est dirigé lui-même dans le 3-4. "Nous voulions faire quelque chose pour nos supporters et nous avons pu bien terminer le match", a expliqué le buteur par rapport à la réaction de KVM. "Il y avait un certain doute qui régnait dans l'équipe au début. Si vous hésitez face à une équipe de la Bundesliga, ils vous écrasent."

© photonews

Est-ce qu'un joueur comme Hairemans va maintenant prendre plus de responsabilités pour marquer des buts ? "De toute façon. Cuypers était un joueur très important pour nous et c'est ainsi qu'il a forcé son transfert. Je pense que nous avons apporté suffisamment de qualité pour compenser son départ."

Malgré le départ de quelques joueurs clés, l'optimisme est de mise. "Si nous jouons ensemble pendant quelques semaines, nous aurons certainement une bonne équipe". Première journée de championnat : un match à domicile contre l'Antwerp. "L'année dernière, nous avons fait la même chose et nous avons gagné 3-2. Espérons que nous pourrons obtenir un résultat similaire."