OFFICIEL : Casper Nielsen est Brugeois

C'est désormais chose faite : Casper Nielsen rejoint le Club de Bruges.

Ca bouge à Bruges : alors que nous vous annoncions il y a peu que Milan devrait faire une nouvelle offre pour Charles De Ketelaere et que le dossier devrait avancer rapidement, c'est désormais dans le sens des arrivées qu'il y a du neuf. Casper Nielsen va bel et bien rejoindre le Jan Breydel. On le savait, le médian danois ne sera plus un joueur de l'Union Saint-Gilloise la saison prochaine.

Et alors que La Gantoise paraissait avoir repris les commandes dans le dossier, c'est finalement bel et bien vers Bruges que se dirige Nielsen. L'Unioniste donnait sa préférence aux Blauw & Zwart depuis le début, mais l'USG avait invité Mogi Bayat à la table des négociations. Un coup de poker qui n'a pas plu. Ni au Club, ni au joueur et à son agent Zouhair Essikal. C'est certainement en ce sens qu'il faut comprendre la communication de Casper Nielsen : via Instagram, il partage une discussion Whatsapp avec Essikal. "C'est le moment, allons-y", y lit-on. "Demain, tu rejoindras ton nouveau club".

Ce nouveau club sera donc un...Club. Le montant de transfert se situerait aux alentours des 5 millions d'euros. Un joli coup du champion en titre, qui s'offre l'un des hommes clefs de son dauphin unioniste.

UPDATE : L'Union Saint-Gilloise a désormais officialisé le transfert.