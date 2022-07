Kostas Laifis évoque son avenir : "Je vais entamer ma septième saison au Standard de Liège"

Le Standard de Liège a clôturé sa préparation estivale par un bon partage contre le Borussia Mönchengladbach (1-1) samedi après-midi. De quoi être optimiste et aborder avec confiance la reprise de la nouvelle saison qui débutera ce vendredi soir avec la réception de La Gantoise.

Le Standard de Liège est prêt pour la saison 2022-2023 après son partage contre le Borussia Mönchengladbach. "Nous avons vu de bonnes choses et mon feeling est positif. Nous avons bien fermé les espaces et notre adversaire n’a pas eu beaucoup d’opportunités. Nous avons travaillé dur tous ensemble et devons continuer de la sorte. C’est bien, mais il reste encore du boulot à accomplir avant d’être prêt", a confié Kostas Laifis à l'issue de la rencontre. "Le nouveau coach nous donne beaucoup de confiance. Nous voulons laisser derrière nous le défunt exercice qui fut très compliqué et faire mieux lors de la saison à venir", a souligné celui qui portait le brassard de capitaine.

"Je ne sais pas encore si je garderai le brassard lors des prochains matchs", a précisé l'international chypriote. "Mon avenir ? Je vais entamer ma septième saison au Standard de Liège. Je suis heureux d'être ici, mais si une bonne offre arrive alors nous verrons. Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Peur de faire l'année de trop ? J'ai encore un contrat d'un an et je suis concentré sur mon équipe. Je fais de mon mieux pour partager mon expérience avec les jeunes, j'aime beaucoup cela", a conclu le défenseur central âgé de 29 ans.