L'Antwerp et les (ex-) Diables Rouges, cette nouvelle histoire d'amour

Toby Alderweireld est le huitième (ex-) Diable Rouge à rejoindre l'Antwerp dans l'Histoire récente du club.

Une chose est certaine, l'Antwerp affiche clairement ses ambitions lors de ce mercato estival. En outre des arrivées de Christopher Scott et d'Anthony Valencia, le Great Old a également enregistré les arrivées de Vincent Janssen et de Toby Alderweireld, qui compte quelque 121 sélections avec les Diables Rouges.

Dans l'Histoire récente du club, le défenseur central de 33 ans est loin d'être le seul (ex-) Diable Rouge à rejoindre le Bosuil. De Ritchie De Laet à Steven Defour, en passant par Jordan Lukaku, Birger Verstraete et Kevin Mirallas, retour sur les prestations des anciens Red Devils avec le Matricule 1.

Steven Defour, Kévin Mirallas et Jordan Lukaku, les grandes déceptions

Grand espoir de notre football belge lors de son départ du Standard de Liège en 2011, Steven Defour n'a jamais répondu à l'entièreté des attentes placées en lui malgré quelques passages intéressants dans sa carrière. Arrivé à l'Antwerp en 2019 en provenance de Burnley, l'homme aux 52 sélections avec les Diables Rouges a souvent dû composer avec les blessures lors de son passage à Anvers. Après onze petites rencontres lors de la saison 2019-2020, il est laissé libre par le Great Old.

Arrivé à l'Antwerp en même temps que Steven Defour, Kévin Mirallas fut également l'une des déceptions de cette saison 2019-2020. Venu libre depuis Everton, l'ailier droit n'a jamais apporté ce que ses 60 sélections nationales laissaient sous-entendre. Sa relation conflictuelle avec Laszlo Böloni ne lui a permis de disputer que 18 petites rencontres avec le Great Old.

Après une saison réussie au KV Oostende, Jordan Lukaku avait décidé de rejoindre la Lazio Rome afin de donner un coup d'entrain supplémentaire à sa carrière. Force est de constater que c'était beaucoup trop tôt. Revenu en prêt dans notre championnat après un passage presque anecdotique en Italie, le latéral gauche n'est pas parvenu à relancer sa carrière avec les Anversois. Trente rencontres après son arrivée, Jordan Lukaku retourne à la Lazio qui le prête immédiatement à Vicenza. Il est désormais sans club.

Jelle Van Damme, Birger Verstraete et Ritchie De Laet, les belles surprises

Arrivé en 2017 avec 31 sélections au compteur, Jelle Van Damme a réalisé de belles choses avec l'Antwerp. Durant deux saisons, l'ancien joueur du Standard de Liège et du Sporting d'Anderlecht a fait parler toute sa fougue et sa combativité sur son côté gauche. Deux saisons et 58 rencontres plus tard, il s'en va tranquillement terminer sa carrière à Lokeren après avoir conquis les supporters du Great Old.

Il est le joueur de cette liste qui a le moins souvent porté la vareuse des Diables Rouges, puisqu'il ne l'a fait qu'à une seule reprise. Arrivé en provenance de Köln en 2020 en prêt, Birger Verstraete a convaincu la direction anversoise, qui l'a définitivement acheté l'été dernier contre 2M €. 71 rencontres plus tard, le milieu défensif est toujours une force appréciée dans le milieu de terrain de l'Antwerp.

Après un début de carrière très mouvementé en Angleterre, Ritchie De Laet a rejoint une première fois l'Antwerp en 2018, prêté par Aston Villa. Il a ensuite rejoint Melbourne City et l'Australie en prêt, avant de s'engager librement avec le Great Old. Et force est de constater qu'il s'agit d'une immense satisfaction. 134 rencontres plus tard, il est devenu une véritable figure de proue du club anversois. Adoré par les supporters du Matricule 1, il doit d'être un exemple d'intégration à notre championnat après un passage dans un pays plus exotique pour Toby Alderweireld.

Radja Nainggolan, le point d'interrogation

Malgré un statut de joueur très important du championnat italien lors de son arrivée dans notre championnat la saison dernière, Radja Nainggolan n'est jamais parvenu à s'imposer de manière évidente dans le onze de Brian Priske la saison dernière.

Malgré quelque 36 rencontres la saison dernière, le milieu de terrain n'a jamais répondu aux attentes placées en lui. Le message de Mark Van Bommel et de Marc Overmars est clair : le joueur de 34 ans devra se mouiller davantage cette saison s'il ne veut pas perdre sa place de titulaire.

Dans une équipe ambitieuse et qui tourne bien, l'ancien joueur de l'Inter Milan a toutes les qualités nécessaires pour bonifier son équipe.

Toby Alderweireld, quelle direction prendre ?

L'ancien joueur de Tottenham, de l'Atlético de Madrid et de l'Ajax Amsterdam devient donc le huitième (ex-) Diable Rouge à rejoindre l'Antwerp dans l'Histoire récente du club. Va-t-il prendre une trajectoire permettant à l'Antwerp de disputer le titre au Club de Bruges cette saison ? Réponse dans les prochains mois !