Le PSG aurait proposé Neymar à Manchester City sous la forme d'un échange

Annoncé possible partant cet été, le Brésilien est toujours un joueur du Paris Saint-Germain aujourd'hui et le nouvel entraîneur Christophe Galtier assure compter sur lui pour la saison à venir.

Pourtant, le PSG a bien cherché à se séparer de Neymar (30 ans, 22 matchs et 13 buts en L1 pour la saison 2021-2022) dont le rendement n'est pas à la hauteur des attentes au vu de son prix (222 M€) et de son imposant salaire (36 M€ par an).

Le champion de France aurait proposé l'ancien Barcelonais à Manchester City ces dernières semaines, selon Le Parisien. L'idée était d'échanger l'attaquant brésilien avec un joueur, probablement le milieu Bernardo Silva. Mais les Citizens ont refusé, le manager Josep Guardiola ne voulant pas déséquilibrer son effectif avec l'arrivée d'une nouvelle star.

Très motivé pour le prochain exercice, Neymar semble bien parti pour rester au moins un an de plus dans la capitale.