Officiel : Deux nouvelles recrues à Virton

Après les quatre transferts officialisés il y a cinq jours, voici deux nouveaux joueurs pour l'équipe pensionnaire de Challenger Pro League.

Virton a vécu une saison très compliquée la saison dernière, et ne souhaite naturellement pas vivre la même expérience cette saison. Maintenus en Challenger Pro League depuis la faillite de Mouscron, les Gaumais s'activent en coulisses dans le but de vivre une saison plus tranquille.

Dans cette optique, le Royal Excelsior Virton vient d'officialiser deux nouvelles recrues : Yann Mabella et Hakim Abdallah. Le premier cité est un avant-centre de 26 ans passé par l'Olympique Lyonnais et Nancy durant sa jeunesse. Au Racing Luxembourg, il a inscrit 47 buts en rencontres officielles durant les trois dernières saisons.

Hakim Abdallah est également un buteur de formation. Ce joueur de 24 ans arrive en provenance du Lierse Kempenzonen, où il a inscrit sept buts la saison dernière.

En outre de ces deux arrivées, le milieu de terrain Karim Ilunga et l'attaquant Axel Vitris rejoignent l'équipe première en provenance des U23.