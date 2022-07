Arnaud Bodart : "Nous sommes impatients de recevoir La Gantoise"

Ronny Deila a tranché, c'est Arnaud Bodart qui commencera la saison en tant que titulaire du côté du Standard de Liège.

Le Standard de Liège recevra La Gantoise ce vendredi soir (20h45)lors de la première journée de D1A. "Nous avons hâte d'être vendredi. Cela fait un petit temps que l'ambiance d'un match de championnat ou de compétition nous manque. Nous sommes impatients", a confié Arnaud Bodart en conférence de presse avant d'évoquer la préparation estivale des Rouches. "Nous avons montré de belles choses comme cette joute amicale face au Borussia Mönchengladbach et petit à petit les pièces commencent à se mettre en place. Nous allons bientôt monter en puissance au fil des rencontres. C'est de bon augure pour la suite", a précisé le portier liégeois.

"Il faut pouvoir apprendre et tirer des leçons de ce qu'il s'est passé"

Ronny Deila a tranché concernant le poste de gardien, c'est Arnaud Bodart qui commencera la saison en tant que titulaire du côté du Standard de Liège. "Un sentiment de revanche après les derniers mois plus compliqués ? Non, il faut croire aussi en la vie et les choses n'arrivent pas par hasard non plus. Il faut pouvoir apprendre et tirer des leçons de ce qu'il s'est passé. Il faut continuer de grandir et aller de l'avant car rien n'est acquis. Si j'ai pensé à partir durant cette période de doutes ? Non, jamais", a-t-il ajouté avant de parler du brassard de capitaine. "Ce n'est pas quelque chose qui me correspond au final, et j'en ai discuté avec le coach. Je ne suis pas quelqu'un qui va pousser une gueulante ou mettre les choses en place sur le terrain. Cela m'a fait défaut la saison dernière car j'ai mis beaucoup le club et l'équipe en avant, et j'ai un peu oublié mon boulot qui est d'arrêter des ballons."

"C'est comme si nous avions tourné une page"

Depuis l'arrivée du nouveau coach, une énergie positive a déferlé en bord de Meuse. "C'est comme si nous avions tourné une page et que nous repartions d'une page blanche. Nous le voyons au quotidien, mais ce sont les victoires qui vont définitivement enterrer la mauvaise saison 2021-2022. Nous sentons que cela s'efface petit à petit. Une nouvelle philosophie a été mise en place et nous essayons de créer un véritable groupe. Les joueurs jouent les uns pour les autres alors que lors du dernier exercice, certains essayaient de tirer son épingle du jeu de son côté. Nous n'allions pas dans le même sens", a expliqué le joueur âgé de 24 ans avant d'évoquer La Gantoise.

"C'est bien débuter la saison par un choc"

"Une équipe athlétique qui a très peu changé depuis la saison dernière. Ils se projettent vite vers l'avant, il faudra faire attention. C'est bien débuter la saison par un choc. Cela permet de rentrer dans le bain directement et de ne pas réfléchir. Il faudra essayer d'aller chercher les trois points", a conclu Bodart.