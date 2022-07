Francky Dury et Olivier Deschacht : "La Gantoise est le plus gros concurrent du Club de Bruges"

La Gantoise lancera cette nouvelle édition de la Jupiler Pro League ce soir sur la pelouse du Standard de Liège. Grâce à un noyau laissé intact, les Buffalos font partie des candidats à la succession du Club de Bruges.

En avant-première de la nouvelle saison dans Het Nieuwsblad, Francky Dury et Olivier Deschacht ont présenté les Buffalos comme outsiders pour le titre. "Notez-le : Gand participera", lance Francky Dury. "Ils ont l'expérience et l'intelligence de Kums et Odjidja. Le duo d'attaquants Tissoudali-Cuypers peut aussi fonctionner. Ensuite, il y a des gars comme Samoise et Castro-Montes. Avec l'arrivée de Torunarigha, la défense de la saison dernière est restée la même.

Olivier Deschacht croit aussi aux chances du KAA Gent. "Défensivement, c'est excellent. Le trio Okumu-Ngadeu-Torunarigha a été exceptionnel en finale de la Coupe. Le gardien Davy Roef a également mûri. Pour moi, la condition pour être candidat au titre est que Tissoudali reste à bord. Pour moi, il est l'ultime arme de Gand."