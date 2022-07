José Jeunechamps : "Faire taire nos détracteurs et prouver que nous sommes capables de nous maintenir"

Ce samedi soir (18h30), le RFC Seraing se déplacera du côté de l'Elindus Arena pour y affronter Zulte Waregem lors de la première journée de Jupiler Pro League.

José Jeunechamps pourra compter sur l'ensemble de ses troupes hormis Gérald Kilota. "Il a pris un coup sur la rotule lors de l'avant-dernier match amical contre Saint-Trond. Il a toujours mal et n'est donc pas opérationnel", a confié l'entraîneur principal du RFC Seraing qui a hâte que la D1A reprenne ses droits. "Nous sommes impatients de reprendre après une préparation estivale positive. La vraie compétition reprend enfin. Je sens beaucoup d'envie du côté de mes joueurs", a souligné le technicien âgé de 55 ans.

"Nous faisons avec les moyens mis à disposition"

Beaucoup d'observateurs estiment que les Métallos font partie des grands favoris concernant la descente et ne les voient pas se maintenir. Ils poitent du doigt le recrutement de joueurs inexpérimentés et arrivant en provenance de divisions inférieures. "Je leur dis merci. Cela apporte de l'eau à notre moulin. Notre objectif est de faire taire nos détracteurs et de prouver à toute la Belgique que nous sommes capables de nous maintenir ! Nous sommes conscients de tout cela, mais nous faisons avec les moyens mis à disposition. Nous essayons de dénicher les meilleurs joueurs possibles par rapport à notre budget. Nous avons ciblé certains profils dont des joueurs revanchards. C'est une grosse source de motivation de prouver que nous ne sommes pas aussi faibles. Au surplus, il reste encore plus d'un mois de mercato", a précisé l'ancien coach de Mouscron.

"Construire quelque chose de viable pour que tous les joueurs progressent"

"Nous faisons en sorte de créer une excellente atmosphère de travail afin de tirer le groupe vers le haut. Même dans la difficulté, on peut parvenir à trouver des leviers incroyables. À Mouscron, nous avons poursuivi les entraînements jusqu'au mois de mai alors que nous n'étions pas payés. Les ingrédients que l'on met tous les jours en place sont primordiaux pour constituer un groupe solidaire. Construire quelque chose de viable pour que tous les joueurs progressent. Un bon joueur qui arrive dans un mauvais contexte, ce n'est plus un bon joueur", a expliqué le T1 des Métallos.

Place à Zulte Waregem samedi soir. "Un club qui débute un nouveau chapitre après l'ère Dury. Ils étaient au-dessus de Seraing avec 4 points de plus la saison dernière alors que Vossen et Gano avaient planté trente buts à eux deux...Gano est blessé, mais Zulte pourra compter sur Vossen et sa roublardise. Il traîne dans les seize mètres et marque parfois sur une demi-occcasion. Puis, il y a aussi Dompé qui est un véritable ouvre-boîte. Il peut faire basculer un match sur une action individuelle. Une équipe contre laquelle nous devrons batailler et qui devrait naviguer dans nos eaux au classement comme lors du dernier exercice", a conclu Jeunechamps.