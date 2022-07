Anderlecht en Arménie ou en Estonie ? "J'ai eu du mal à trouver des images du match..."

Alors que la saison commence en Pro League, le RSC Anderlecht a déjà un oeil sur son premier tour qualificatif en Conference League. Il faut dire qu'un déplacement lointain si tôt dans la saison serait une galère...

Le stage de préparation du RSC Anderlecht a été intense. Comme le confesse Felice Mazzù : "Certains ont souffert". Sans compter que plusieurs joueurs ont commencé la présaison en retard, ou ne sont pas encore fit. Le coach le sait : il faudra quelques semaines pour prendre le rythme. Problème : début août, Anderlecht dispute le second tour préliminaire de Conference League. Les deux adversaires potentiels sont l'Ararat Armenia et le Paide Linnameeskond. Autant dire que du côté du Lotto Park, on croise les doigts pour un exploit estonien.

"Actuellement, on est focalisé sur le match de championnat de ce dimanche. Mais j'ai tenté de garder un oeil sur le match aller", confirme Felice Mazzù. Un match qui s'est terminé sur un score de 0-0, laissant Paide en bonne position. "J'ai eu bien du mal à trouver un streaming, même via l'IPTV...de mon ami (sourire). Vous aussi ? Heureusement, le club a le matériel nécessaire et nous pourrons étudier ça. Mais oui, c'est clair que si nous pouvions choisir, je préfère l'Estonie à l'Arménie". L'Ararat était favori lors du match aller. La différence paraît maigre mais l'Arménie est 41e au classement UEFA, l'Estonie 45e, et Paide réalise un mauvais début de saison en championnat d'Estonie.