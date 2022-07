Mazzù et ses ambitions : "Obligatoire à Anderlecht"

Comme Vincent Kompany, Felice Mazzù est conscient que le RSC Anderlecht ne peut viser que le sommet.

Le jeu proposé par Anderlecht en préparation a beaucoup plu. Face à Lyon, les supporters étaient conquis. "J'espère, en effet, que le football proposé sera comparable à celui-là. On veut un football conquérant. Et on veut également bien entamer la saison, car c'est important. Mon discours d'avant-match sera focalisé là-dessus", confirme Felice Mazzù. "Mais je ne veux pas trop mettre l'accent sur le style de jeu. Il faut juste jouer relâché et rester nous-mêmes, et tout viendra de soi".

Par contre, une chose est sûre : Anderlecht devra jouer le sommet cette saison. "Oui, j'ai parlé de titre(s). En effet, je mets la barre haut, mais quand vous êtes à Anderlecht, vous n'avez pas le choix", estime Mazzù. Après une finale de Coupe la saison passée, le RSCA veut renouer avec les trophées...