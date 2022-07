Un Parisien de plus en plus proche de la Juventus

Tous les feux semblent être au vert.

Invité par le Paris Saint-Germain à faire ses valises cet été, Leandro Paredes (28 ans, 15 matchs et 1 but en L1 pour la saison 2021-2022) est courtisé par la Juventus Turin et semble prêt à rejoindre les Bianconeri après avoir longtemps refusé d'envisager un départ. Toutefois, le club italien doit d'abord se séparer des milieux Aaron Ramsey et Arthur avant d'entamer des démarches concrètes avec le club de la capitale.

Cette attente ne parait pas inquiéter le clan Paredes. "Tant à Turin que dans l’entourage de Paredes, on est optimiste quant à l’aboutissement des négociations", explique le média argentin TyC Sports. Ce dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours en raison de la blessure au genou de Paul Pogba. Pour rappel, le PSG attend 30 millions d'euros pour céder l'ancien joueur de l'AS Rome.