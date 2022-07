Le Club de Bruges compte à nouveau sur Kamal Sowah, mais dans une autre position

La saison dernière, Kamal Sowah a été acheté à Leicester contre la somme de 9M €. Laissé sur une voie de garage, le jeune attaquant dispose désormais d'une nouvelle chance en Venise du Nord.

Acheté contre la modique somme de 9M € l'été dernier, Kamal Sowah n'a jamais reçu sa chance sur un côté droit du Club de Bruges bien occupé par Andreas Skov Olsen. Après un prêt en deuxième partie de saison lors duquel l'avant ghanéen a disputé onze rencontres pour le compte de l'AZ Alkmaar, le voici de retour en Venise du Nord, avec toutes ses chances.

En effet, Het Nieuwsblad annonce ce matin que les Gazelles compteraient bel et bien sur l'ancien joueur d'OHL, mais dans un nouveau rôle. Carl Hoefkens voudrait effectivement l'utiliser comme milieu de terrain offensif, pour suppléer Hans Vanaken. Les Brugeois, conscients du montant dépensé pour un joueur qui n'a que 22 ans, ne veulent pas jeter l'argent par la fenêtre. L'entourage du joueur aurait donc été averti qu'un départ n'est plus à l'ordre du jour, et qu'il fait bien partie des plans pour la saison prochaine.

Lors de la première rencontre de championnat face au KRC Genk, Kamal Sowah est entré au jeu à cinq minutes de la fin, en remplacement de Ferran Jutgla. Il a également disputé sept minutes lors de la Supercoupe de Belgique.