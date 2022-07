Joan Laporta estime avoir une "dette morale" envers Lionel Messi

Le président du Barça n'en démord pas de revoir un jour la Pulga sous le maillot catalan.

Questionné quant à l'actualité des transferts du Barça lors d'une conférence de presse organisée sur la Fifth Avenue à Manhatta, Joan Laporta ne s'est pas privé de parler du cas Lionel Messi.

"J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j'ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin. Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention."

"Nous avons une dette morale claire envers lui", a-t-il ajouté.