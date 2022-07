Georges Mikautadze lance sa saison avec un but pour le FC Metz

Les Mosellans lançaient leur saison de Ligue 2 ce soir.

Opposé à Amiens en ouverture de la saison, le FC Metz n'a pas manqué ses débuts.

Sous les ordres de Laszlo Bölöni, on retrouvait plusieurs anciens de JPL comme Oukidja (ex-Mouscron) et les anciens Sérésiens Udol, Jallow, Maziz, Cachbach et Mikautadze.

Le Géorgien a d'ailleurs planté le second but des siens (44e) et a un pied dans le troisième but de Niane (48e). Gueye (20e) avait ouvert le score avant cela.

Metz se déplacera à Caen lors de la prochaine journée.