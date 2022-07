"L'Antwerp est la seule équipe qui peut rivaliser avec Bruges à court terme mais..."

En ce début de saison, les yeux sont rivés vers le grand favori Bruges, mais du côté de l'Antwerp les ambitions ont été clairement affichées.

Cette saison, l'Antwerp s'est armé pour le titre. Les ambitions et le budget ont été clairement affichés, et le Matricule 1 espère détrôner le Club de Bruges qui domine la Belgique depuis un moment.

Selon Rudi Cossey, l'Antwerp semble être le seul concurrent pour le moment : "L'Antwerp est la seule équipe qui peut rivaliser avec le Club de Bruges à court terme, mais je n'avancerais pas maintenant qu'ils seront champions car on n'achète pas une équipe, on la construit. C'est ce qu'a fait Bruges depuis des années. Mais la mentalité et la personnalité d'Alderweireld sont un véritable atout. Le fait qu'il soit tout de suite capitaine montre que l'équipe avait besoin de quelqu'un comme lui", a expliqué l'ancien T2 (passé par les deux clubs) dans De Zondag.

Cossey sait que le travail n'est pas encore terminé : "L'Antwerp a réalisé de bons transferts, mais cela ne signifie pas qu'ils sont prêts pour la bataille contre le Club. Ils ont encore besoin d'un vrai numéro six, et le Club est mieux armé à cette position avec Nielsen, Balanta et Odoi. De plus, les Anversois n'ont pas non plus de vrai dix, comme Vanaken. L'écart est encore important", conclut Cossey.