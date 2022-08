James Tavernier, la machine des Glasgow Rangers dont l'Union doit se méfier

Ce mardi, l'Union Saint-Gilloise va faire connaissance avec l'un des meilleurs arrières latéraux du monde sur le plan purement statistique.

James Tavernier (30 ans) est-il le meilleur back droit du monde sur le plan offensif ? En termes de statistiques, il est en tout cas clairement dans la discussion. Le latéral des Glasgow Rangers présent des chiffres proprement hallucinants. Depuis sa signature en provenance de Wigan en 2015, Tavernier a disputé 348 matchs pour les Rangers. Bilan : 84 buts et 107 passes décisives. De quoi faire pâlir de nombreux ailiers.

La saison passée, Tavernier a ainsi terminé meilleur passeur de son club (13 assists en Premiership, 17 toutes compétitions confondues), mais a aussi prouvé qu'il ne brillait pas qu'en championnat d'Écosse. En Europa League, le capitaine a porté son équipe jusqu'à la finale en inscrivant 7 buts. De quoi finir...meilleur buteur de la compétition. Certes, l'Anglais tire les penalties (il y en a 3 parmi les 7), mais son apport offensif est indéniable.

Pourtant, Tavernier n'est pas encore prophète au pays. C'est suite à ses échecs en Premier League qu'il signe en Écosse et peut enfin affirmer ses qualités. Et malgré plusieurs saisons XXL consécutives (cela fait trois années d'affilée qu'il offre 17 passes décisives toutes compétitions confondues), aucun club anglais n'a l'air d'avoir jusqu'ici réellement frappé à la porte des Rangers. Les défauts de l'époque - des espaces laissés dans le dos - sont certes toujours là, mais on sait que ce n'est pas ce pourquoi Tavernier est apprécié. Ce n'est pas non plus ce qui a fait la légende de Roberto Carlos, Marcelo et Dani Alvès, mais ce qui est permis aux Brésiliens semble interdit au pauvre Tavernier, jamais sélectionné avec les Three Lions et jusqu'ici cantonné à deux petits matchs de Premier League...

Il ne faudra pas laisser d'espaces

On le sait, l'Union Saint-Gilloise aime les grands déboulés offensifs, symbolisés par les latéraux portés vers l'avant que sont Bart Nieuwkoop et Loïc Lapoussin. Mais on ne doit pas s'attendre à ce que les Rangers fassent l'erreur du Sporting Charleroi et n'en profitent pas. Le Borussia Dortmund, humilié la saison passée, en a fait l'expérience : laissez des espaces et Glasgow s'engouffrera dedans. James Tavernier adore ça. L'USG est prévenue.