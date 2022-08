Van Bronckhorst lucide : "Ça aurait pu être encore plus sévère"

Finalistes de l'Europa League la saison passée, les Glasgow Rangers n'ont pas existé à Den Dreef.

Et si le mérite en revient majoritairement à l'Union, les Rangers ont tout de même montré un bien piètre visage. "Et ça aurait pu être plus sévère. Ça aurait pu être fini pour nous en vue du match retour", reconnaissait Giovanni Van Bronckhorst après la défaite. "Nous avons encore une chance de réagir mais si nous jouons comme ça la semaine prochaine, nous ne nous qualifierons pas".

Mettre fin au conte de fées

Aucun joueur des Rangers n'a paru au niveau et le coach néerlandais ne se l'expliquait pas. "Je suis très déçu et même inquiet de notre prestation. Qu'un ou deux joueurs ne soit pas à son niveau, c'est possible. Mais aujourd'hui, il y en avait bien trop en-dessous de leur niveau habituel". Van Bronckhorst salue également son adversaire du soir, mais prévient : "L'Union est une très belle équipe et leur conte de fées continue, mais nous devons y mettre un terme. L'objectif est clair, c'est d'atteindre les poules de la Ligue des Champions et nous allons tout donner devant notre incroyable public, qui nous soutient toujours ".