Carl Hoefkens : "Après un troisième titre, il est toujours plus difficile de gagner le quatrième"

Le coach du Club de Bruges est revenu sur le début de saison mitigé de ses hommes en conférence de presse.

Carl Hoefkens semble en être conscient : la préparation n'est pas encore totalement finie. "Nous avons encore un mois pour être complètement prêts", a-t-il déclaré aujourd'hui devant la presse flamande au Belfius Basecamp.

Il a d'abord été questionné quant à la défaite surprenante (2-1) à Eupen. "La raison la plus importante pour moi était que quelques joueurs ont joué en dessous de leur niveau. Qu'ils n'ont pas apporté ce qu'ils peuvent apporter, c'était la principale conclusion", a-t-il commenté. "L'attitude ? C'était un jour sans, et tout le reste restera à l'intérieur et j'en parlerai individuellement avec mes joueurs."

Focus maintenant sur le prochain match, face à Zulte-Waregem. "Sur le plan sportif, nous voulons absolument gagner contre Zulte Waregem. Nous sommes en train de construire et il nous reste un mois pour être prêts. Demain, nous devrons être capables de franchir les prochaines étapes en tant qu'équipe."

Qu'en pense-t-il de ce début de saison, après une victoire en Supercoupe, mais aussi un 3 sur 6 compliqué en championnat ? "Après deux titres, il est difficile d'en prendre un troisième. Et après ce troisième, il est encore plus difficile d'attraper le quatrième. Toutes les choses dont nous avons discuté ne rendent pas les choses plus faciles. Le défi est très grand, mais je suis absolument prêt à le relever."