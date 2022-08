Paide veut tout donner face à Anderlecht : "Tout le monde pense qu'ils gagneront facilement mais..."

Anderlecht joue son avenir européen ce jeudi en fin de journée (18h45) face à Paide Linnameeskond.

Ce troisième tour préliminaire de la Conference League ne doit pas échapper à Anderlecht. En déplacement en Estonie ce jeudi fin de journée, les Mauves n'ont pas le droit à l'erreur mais si un match retour au parc Astrid les attend la semaine prochaine.

La tâche sera-t-elle facile pour les Mauves ? La majorité le pense mais pas tout le monde. "Soyons honnête : Anderlecht est à un autre niveau que nous, il suffit de regarder nos budgets. Tout le monde pense qu'ils vont gagner mais je peux vous promettre qu'on va tout donner", a lancé Deabeas Owusu-Sekyere, joueur de Paide.

Ce dernier se serait même renseigné sur les Mauves grâce à un certain... Noa Lang, qu'il connaît des jeunes de l'Ajax : "Je vais certainement l'appeler pour en savoir plus sur Anderlecht. Noa a déjà gagné contre eux à plusieurs reprises, il pourra donc certainement me dire quelles sont leurs forces et leurs faiblesses".