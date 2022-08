Le Racing Genk s'est fait peur, mais prend la mesure d'Eupen

Ce samedi en début d'après-midi, Genk recevait Eupen lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Joseph Paintsil a rapidement ouvert le score et mis Genk aux commandes de la rencontre. L'ailier limbourgeois s'est débarrassé de Kral avant de tromper Abdul Nurudeen d'une frappe croisée (3e). Six minutes plus tard, il s'est offert un doublé en poussant au fond une frappe de Cyriel Dessers mal repoussée par Nurudeen (9e).

Eupen est revenu dans la rencontre via Smail Prevljak. Bien servi par Isaac Christie-Davies, l'international Bosnien a trompé Maarten Vandevoordt d'une volée croisée (32e). Une joie de courte durée pour les Pandas puisque Patrik Hrosovsky trompera Nurudeen d'une frappe lointaine (37e).

© photonews

Monté au jeu au repos à la place de Nurudeen, Lennart Moser a maintenu Eupen dans le match et les Germanophones reviendront même dans la rencontre via Regan Charles-Cook (60e). Les visiteurs seront réduits à dix en fin rencontre après l'expulsion de Stef Peeters. En supériorité numérique, le Racing s'est mis définitivement à l'abri dans les arrêts de jeu via Mike Trésor (90e+2).

Avec 6 points, Genk rejoint Oud-Heverlee Louvain et l'Antwerp, qui comptent tous les deux un match de moins, en tête du championnat.