Plusieurs Belges ont animé le marché des transferts milanais avec Romelu Lukaku, Charles De Ketelaere et Divock Origi.

Après Romelu Lukaku et Divock Origi, on a beaucoup parlé de Charles De Ketelaere ces derniers temps en Italie. Le Belge est désormais Rossonero, et a même effectué ses débuts hier soir en amical (voir ici).

A une semaine de la reprise de la Serie A, Giovanni Galeone a commenté l'arrivée de l'ex-Brugeois, et s'est montré très élogieux envers le Belge.

L'ancien entraîneur du Napoli estime que l'AC Milan a réalisé une affaire en or avec l'arrivée de CDK : "Il peut jouer devant, au milieu de terrain, peut marquer des buts, il a une grande intelligence de jeu. C'est un athlète et un excellent achat. Pour moi, De Ketelaere est le transfert de l'été en Serie A", a déclaré Galeone à La Gazetta dello Sport.

Ce dernier est également revenu sur l'arrivée de Big Rom chez le rival : "J'espère pour l'Inter que Lukaku est le même joueur qu'il y a deux ans. Mais De Ketelaere est une meilleure affaire que Lukaku ou Di Maria."