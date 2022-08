Ronny Deila : "Une victoire bien méritée qui nous donne confiance pour l'avenir"

Le Standard de Liège a décroché sa première victoire de la saison après avoir pris la mesure du Cercle de Bruges (2-0) ce dimanche lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Le Standard de Liège, qui s'est imposé grâce à deux penaltys transformés par Selim Amallah, est parvenu à contenir le Cercle de Bruges. "Je suis vraiment heureux et fier de mon équipe. Nous avons joué de manière bien organisée et disciplinée et avons suivi le plan de match. Nous sommes souvent entrés dans la zone décisive et avons maintenu le Cercle loin de notre but. Le Cercle est une équipe difficile à affronter, c'est donc une victoire bien méritée qui nous donne confiance pour l'avenir. Nous devons nous créer plus d'occasions, mais c'est la chose la plus difficile dans le football. Nous devons continuer à travailler et à nous faire confiance, et les résultats suivront. Tout le monde est très motivé, nous sommes sur la bonne voie", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"Nous avons des supporters de niveau Ligue des Champions"

Le Cercle a poussé en seconde période, mais n'est pas parvenu à revenir dans la rencontre. "Nous avons bien joué et bien pressé. Nous méritons de mener au score à la pause. Nous avons ensuite laissé peu d'espaces et bien défendu. Ma célébration avec les fans à la fin du match ? De la passion ! Avoir une relation avec les supporters est important. Nous avons des supporters de niveau Ligue des Champions et devons travailler dur pour être au même niveau. Ils apportent un gros soutien à l'équipe", a souligné le technicien norvégien.

En seconde période, le T1 des Rouches a dû faire des changements. "Barrett Laursen a dû sortir car il avait une ampoule et c'était compliqué pour lui de continuer. Noah Ohio était touché aux ischios", a conclu Deila.