Faïz Selemani toujours sur le départ malgré son transfert avorté à Genk

Faïz Selemani était titulaire du côté de Courtrai samedi contre Saint-Trond. Pourtant sur le départ, il est toujours chez les Kerels.

"Mon transfert annulé à Genk ? Ce sont des questions dont mon agent s'occupe et discute, je n'ai pas grand-chose à dire de mon côté", a déclaré Faïz Selemani après le match contre le STVV.

Selemani voulait partir et le veut toujours, et des accords ont été passés à ce sujet : "Il y a eu de bonnes discussions avec le conseil d'administration du club."

Tout donner

Mais tant qu'il est encore à Courtrai, il est concentré sur une seule chose. "Je me donne à 100% pour Courtrai à chaque match, tant que je suis là. Et je continuerai à le faire. Je l'ai fait aussi contre le STVV et je veux aider Courtrai à prendre le plus de points possible."