La Gantoise frustrée par le Standard et le STVV : "Le scénario des dernières semaines était dans nos têtes"

Après deux partages contre le Standard et le STVV, La Gantoise a enregistré sa première victoire de la saison contre Westerlo (2-1) lors de la troisième journée de Jupiler Pro League.

Rapidement menés au score, les Buffalos sont renversés la situation juste avant la pause grâce à des réalisations de Marreh et de Cuypers (sur penalty). Le score n'évoluera pas en seconde période permettant ainsi à La Gantoise de remporter sa première victoire de la saison. Les Gantois avaient vu Dussenne arracher le partage dans le temps additionnel lors de la première journée de championnat. Le même scénario s'était reproduit le week-end dernier contre Saint-Trond quand Hayashi avait égalisé en fin de rencontre.

Les troupes d'Hein Vanhaezebrouck ont appris de leurs erreurs même s'ils ont été menés au score pour la première fois en ce début de saison. "Après l'ouverture du score par les visiteurs, nous sommes restés calmes et nous avons pu renverser la vapeur. Nous savions que ce serait un match très difficile et il l'a été. Nous avons souffert et j'espère que la blessure de Hjulsager n'est pas trop grave, car nous avons déjà pas mal de joueurs à l'infirmerie", a souligné Sulayman Marreh à l'issue de la rencontre.

Même son de cloche du côté de l'autre buteur gantois. "Prendre trois points à domicile, c'est important. Le scénario des dernières semaines était dans nos têtes, mais nous avons réussi à ne pas les laisser marquer à nouveau en fin de rencontre. Nous sommes sur la bonne voie et nous voulons rester aussi compétitifs que possible dans les semaines à venir", a précisé Hugo Cuypers.