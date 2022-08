Hein Vanhaezebrouck récupère ses cadres contre Ostende

Les Gantois, oprhelins de Tarik Tissoudali, vont malgré tout pouvoir compter sur le retour de deux éléments importants contre Ostende.

Gand et Hein Vanhaezebrouck s'attendaient probablement à un début de saison plus calme et serein. Les Buffalos, qui comptabilisent un bilan de cinq sur neuf et qui ont validé difficilement leur première victoire de Westerlo le week-end passé, ont dû faire sans plusieurs cadres depuis le début du championnat.

Mais bonne nouvelle pour HVH, Laurent Depoitre, Vadis Odjidja et Nurio feront leur retour ce week-end contre Ostende : "Ils seront dans la sélection mais rien ne sert de s'emballer pour le moment".

Les Gantois vont pouvoir compter à nouveau sur trois éléments très important alors qur Tarik Tissoudali, qui s'est gravement blessé en ce début de saison, est logiquement toujours à l'infirmerie.