Mauvaise nouvelle pour le Standard de Liège : Noah Ohio absent pendant un mois

Ce samedi (16h), le Standard de Liège affrontera Westerlo lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Les Rouches auront à coeur de confirmer en Campine après leur victoire contre le Cercle de Bruges dimanche dernier (2-0).

Le Standard de Liège se déplacera à Westerlo sans Noah Ohio. La première recrue estivale des Rouches s'est blessée dimanche dernier contre le Cercle de Bruges, peu de temps après être montée au jeu. "Noah est blessé (déchirure à la cuisse droite) et sera indisponible pendant quatre semaines. J'espère que cela sera moins et qu'il reviendra rapidement. On est triste, mais cela aurait pu être pire", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Le néerlandais n'a pas réalisé un bon échauffement et a essayé de trouver les personnes qu'il connaissait dans le public afin de leur faire un signe. Un manque d'implication qui coûte cher. "C'est ainsi, on en a déjà parlé avec lui. Il est encore jeune et doit apprendre", a souligné le technicien norvégien.

Après leur victoire contre le Cercle de Bruges, les Rouches veulent enchaîner et confirmer samedi du côté de Westerlo. "Ce sera un match compliqué car c'est toujours compliqué d'affronter un promu en début de saison en raison de la confiance et l'énergie qui y sont présentes. De notre côté, on sort d'un succès mais il ne faut pas se relâcher et on doit afficher la même mentalité que la semaine dernière. On a les qualités et les armes pour nous imposer là-bas samedi", a conclu Deila.