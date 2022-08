Calendrier modifié pour les Pays-Bas au Mondial 2022, Louis Van Gaal réagit

La Coupe du Monde est avancée d'un jour et les Pays-Bas sont concernés. Le sélectionneur des Oranje a également déjà réagi.

Le match Qatar-Équateur a été avancé d'un jour pour devenir le match d'ouverture de la Coupe du monde. Le match entre les Pays-Bas et le Sénégal est maintenu le 21 novembre, mais l'heure du coup d'envoi a été déplacée à 19 heures, heure locale, soir à 17h en Belgique et aux Pays-Bas.

Moins chaud

Sur OnsOranje, la chaîne de la KNBVB, Louis Van Gaal réagit. "Il est étonnant que si peu de temps avant le tournoi, le calendrier soit encore modifié. Pour nous, il est bénéfique qu'il fasse moins chaud dans le stade à la nouvelle heure, car le soleil se sera couché à ce moment-là."

Mais Van Gaal voit aussi un point moins positif. "Le revers de la médaille - et je pense que c'est un élément important - est que les équipes de notre groupe, l'Équateur et le Qatar, auront un jour de repos supplémentaire avant le deuxième match. Peut-être que maintenant plus de téléspectateurs pourront regarder le premier match de l'équipe néerlandaise. À cinq heures de l'après-midi, on regarde un match de football un peu mieux qu'à 11 heures le lundi matin."