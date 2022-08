Jamie Vardy, vers une prolongation pour le plaisir à Leicester

L'histoire d'amour n'est pas encore finie entre les Foxes et leur légendaire attaquant.

A 35 printemps, Jamie Vardy a encore faim. L'excentrique attaquant anglais entame sa 10e saison avec Leicester et est de retour après quelques problèmes de blessures. Malgré son âge, Vardy reste encore un redoutable attaquant, le prouvent ses 17 buts en 33 matchs la saison dernière.

Le coach de Leicester, Brendan Rodgers, a confié que cela discutait avec leur iconique attaquant - en fin de contrat l'année prochaine - en vue d'une prolongation. "Son appétit est toujours là. Nous aimerions prolonger son séjour ici et c'est quelque chose que le club et ses représentants examineront. Jamie prospère sur les ballons dans l'espace dans le dos la défense et s'il n'y a pas d'espace, il prospère sur les centres directs dans la surface. C'est aussi simple que cela. Si nous pouvons faire ça, il y aura des opportunités pour lui et d'autres joueurs."