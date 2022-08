La Coupe du Monde 2022 avancée d'un jour

La Coupe du Monde 2022 ne débutera pas le 21 novembre, mais bien le 20 du même mois. En effet, la FIFA a décidé que le match d'ouverture se jouera bien entre le pays-hôte et l'Equateur. Le Sénégal-Pays-Bas aura néanmoins bien lieu le lendemain, soit le jour prévu pour ouvrir ce Mondial automnal.

"Le Bureau du Conseil de la FIFA confirme que la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et le match Qatar-Equateur sont avancés d'un jour en tant qu'événement autonome au 20 novembre, à 19h00 heure locale (18h heure française, ndlr). Le match entre le Sénégal-Pays-Bas est quant à lui reporté de 13h à 19h le 21 novembre", peut-on lire dans le communiqué de l'instance mondiale de football.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl