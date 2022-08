Un Anderlecht à deux visages : "Inexplicable si ce n'est mentalement"

Quel drôle de la match de la part du RSCA ce jeudi. Pendant une heure, les Mauves étaient complètement à côté de la plaque, et Felice Mazzù le sait bien.

Paide Linnameeskond aurait mérité un petit but : ce constat résume à quel point Anderlecht était mauvais pendant une heure de jeu. "C'est évident que c'est un match à diviser en deux", concède Felice Mazzù. "Et c'est difficilement explicable. Il a manqué de tout : de coordination, d'envie, de courses, de qualité tout simplement. Nous avons eu du mal à rentrer dans le match et leur avons donné la confiance.".

Mais comment expliquer cela ? Mazzù se pose la même question. "C'est inexplicable, à part mentalement. À la pause, j'ai dit que c'était insuffisant. Nous perdions un nombre incalculable de ballons, le triangle au milieu était trop bas...il fallait remonter sur la pelouse avec une volonté de se projeter vers l'avant", pointe-t-il. "L'entrée de Fabio Silva ? C'est un tout, les trois changements ont amené de manière complémentaire".

Pourquoi avoir besoin de se libérer alors que c'est 0-2 à l'aller ?

Tout a en effet changé après l'heure de jeu et les entrées de Silva, Refaelov et Stroeykens. "Leur entrée réussie a libéré des joueurs moins bons en première période, comme Murillo qui était en difficulté et a pu monter un peu plus". Reste une question : "Pourquoi avoir de se libérer alors que nous avions gagné 0-2 à l'aller ? Mystère", conclut Mazzù.