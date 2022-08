Vincent Kompany après sa première défaite à Burnley : "Cela prendra du temps, mais nous y arriverons"

Vincent Kompany a subi sa première défaite à la tête de Burnley lors de l'ouverture de la troisième journée de Championship, vendredi soir. Les Clarets ont perdu 1-0 à Watford. L'unique but de la partie a été inscrit par Tom Cleverley (45e+2).

Samuel Bastien et Manuel Benson étaient dans le onze de départ de Kompany. Christian Kabasele est monté au jeu du côté de Watford après le carton rouge de Kamara.

"En première mi-temps, Watford a été meilleur que nous", a déclaré Kompany après la défaite de Burnley "Ils n'ont pas créé d'occasions, mais ils étaient menaçants. Mes joueurs ont mis la tête en avant, ont taclé, les bases du football. En seconde période, vous avez senti que le vent tournait", a poursuivi le T1 des Clarets. "Nous contrôlions la situation, nous nous créions des occasions et parfois ce match s'est joué sur la différence entre un ballon juste à côté ou juste à l'intérieur des poteaux."

"Pour gagner des matchs, il faut créer des occasions et en donner le moins possible, c'est par là qu'on commence en tant qu'entraîneur", a déclaré Kompany à propos de son principe de jeu. "Notre gardien de but a dû faire peut-être deux arrêts en trois matchs".

Mais marquer des buts est si difficile pour les Clarets. "En deuxième mi-temps, il semblait que quelque chose allait se passer, mais en première mi-temps, il n'y avait aucune menace. Je pense que nous marquerons plus facilement lorsque les joueurs se comprendront mieux. Cela prendra du temps, mais nous y arriverons."

Watford est en tête de la Championship avec 7 points sur 9. Burnley est à la sixième place avec 4 points.