Shinji Kagawa : "Je ne suis pas satisfait de mes statistiques, et je vais changer cela"

L'international japonais veut montrer qu'il n'est pas encore totalement usé.

Ce fut la plus grosse surprise du mercato hivernal dernier. Shinji Kagawa, précédemment passé par Manchester United et le Borussia Dortmund, s'est engagé avec Saint-Trond au mois de janvier. Même si ses plus belles années sont derrière lui, le Japonais veut montrer qu'il n'est pas encore totalement usé.

"Grandir en tant que joueur et en tant que personne est la chose la plus importante pour moi. Je me fiche de ce que les gens disent. Ce que je ressens et où je veux aller, c'est tout ce qui m'intéresse. Je ne me soucie pas du monde extérieur" témoigne-t-il pour Het Nieuwsblad.

"Bien sûr que je compare de temps en temps avec le passé. Chaque joueur le fait parfois. Mais je sais que cela ne m'aidera pas. Un psychologue au Japon m'a conseillé de ne pas y penser. C'est pourquoi je me concentre uniquement sur ce que je suis en train de faire, et je reste positif. C'est la clé de la réussite."

S'il n'a pas encore débloqué le compteur statistique avec les Trudonnaires, Shinji Kagawa veut changer cela au plus vite. "Je ne suis pas content, mais cela colle avec mon style de jeu. Je sais que je n'ai pas encore marqué ni délivré de passe décisive. Je veux changer cela, au plus vite."