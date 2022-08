Plusieurs cars de supporters du Sporting de Charleroi caillassés alors qu'ils quittaient Seraing !

Le Sporting de Charleroi est allé s'imposer au RFC Seraing (0-1) lors de la quatrième journée de Jupiler Pro League. Mais le chemin du retour n'aura pas été de tout repos pour les supporters carolos qui avaient fait le déplacement jusqu'au Pairay.

Alors que les supporters de Charleroi quittaient Seraing et s'apprêtaient à monter sur l'autoroute pour rentrer au Pays Noir ce samedi, ils ont été piégés par un groupe d'une quarantaine de hooligans, certains cagoulés. Sept cars ont été caillassés et les projectiles ont brisé la vitre d’un des bus, blessant deux jeunes.

Des membres du convoi ont évoqué des jets de blocs de béton et une attaque préparée. Ils indiquent aussi que l'un des assaillants portait le maillot du Standard, ce qui inquiète la direction du Sporting. "C’est vraiment de la lâcheté ! J’en veux beaucoup à la police de Seraing et de Liège de ne pas avoir suivi le convoi", a lâché Pierre-Yves Hendrickx, le directeur administratif de Charleroi, dans les colonnes de La Meuse. "J’espère qu’il y a des images de ce qui s’est passé sur l’autoroute. Je ne sais pas s’il s’agissait de supporters du Standard, mais ça y ressemble, d’autant plus que les cars venaient de passer le pont le plus proche de Sclessin. Et ce sont les cars des Storm Ultras et des Boys qui ont été ciblés… De notre côté, on va pousser à l’enquête et on interpellera la police de Liège", a-t-il ajouté.