Le gardien du Cercle ambitieux : "Devenir champion de Belgique !"

Prêté par l'AS Monaco, Radoslaw Majecki, le gardien du Cercle de Bruges, n'a pas l'air de savoir dans quel club de la Venise du Nord il a signé.

C'est du moins ce qu'on pourrait croire en lisant les ambitions de Radosław Majecki, le gardien polonais du Cercle de Bruges débarqué en prêt de la maison-mère monégasque. "Je veux du temps de jeu, jouer des matchs. Mais aussi devenir le meilleur gardien de Belgique et être champion de Belgique. Voilà mon ambition". Sûr de lui. Mais Majecki est agréablement surpris du niveau belge.

"Nous n'avons pas été bons lors du premier match contre Westerlo. J'ai alors réalisé que le niveau ici était bon, que nous ne pouvions pas prendre trop de risques derrière", explique-t-il. "Mais match après match, nous avons commencé à construire de l'arrière. C'est de mieux en mieux, mais on peut encore s'amélorer". Et il faut dire que depuis son arrivée, le Cercle n'a encaissé...que sur penalty face au Standard, et gardé le zéro deux fois. De quoi garder la confiance.