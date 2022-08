Mazzù reste prudent : "Il faudra mieux jouer au football au retour"

Anderlecht a tenu bon après avoir ouvert le score en début de seconde période, et obtient un excellent résultat dont Felice Mazzù ne pouvait qu'être ravi.

C'est surtout l'état d'esprit affiché qui a beaucoup plu à l'entraîneur du RSCA. "Le résultat est une grosse satisfaction. Nous avions mal commencé la rencontre, avec beaucoup de déchet offensif et dans le passing", pointe Felice Mazzù au micro de Play Sports après la rencontre. "Même dans une victoire, il y a du positif et du négatif. Là, le positif, c'est la toute grosse mentalité du groupe aujourd'hui".

Enfoncés dans le dernier quart d'heure, les Mauves ont en effet tenu bon et plié sans jamais rompre ni même concéder de grosse alerte. "Il y avait une grosse organisation mais surtout beaucoup de maturité. C'est la première défaite des Young Boys cette saison, et ils n'avaient encaissé qu'un but. Ce n'était pas évident", rappelle le coach du RSCA.

Faire mieux au retour

Anderlecht aurait même pu braquer la banque en inscrivant le but du break dans les derniers instants. "Avec un peu de réflexion, on met le deuxième but en fin de match. Ca n'aurait pas été mérité", concède Mazzù. "C'était important de garder le zéro également en vue du retour. Maintenant, je dirais que c'est encore du 50/50 pour la qualification. Il faudra trouver la meilleure manière d'aborder le match retour, ne pas trop leur offrir d'espaces mais tout de même essayer de mieux jouer au foot".