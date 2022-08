Hein Vanhaezebrouck déçu : "C'est inacceptable"

Hein Vanhaezebrouck ne s'attendait certainement pas à une défaite à la Ghelamco Arena contre l'Omonia Nicosie (0-2) en barrages de l'Europa League. Et c'est aussi ce qui ressort de sa conférence de presse après le match.

"C'était tout sauf l'intention avant le match. Nous voulons absolument jouer l'Europa League et non la Conference League, mais ce sera très difficile. Vous ne pouvez pas commencer un match de barrages pour la C3 avec cette attitude", a déclaré Hein Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre.

Et puis, il a surtout parlé de la performance décevante de son équipe en première mi-temps, lorsqu'elle a été menée 0-1 et qu'elle a dû franchir un double mur en deuxième mi-temps. "Je peux dire que nous les avons sous-estimés et qu'ils ont été meilleurs que prévu. Et aussi que nous nous sommes peut-être surestimés. Mais après la deuxième mi-temps, il s'avère que nous sommes aussi bons que nous le pensions. Que la différence entre ces deux moitiés soit si grande, c'est inacceptable".

On ne peut pas blâmer deux joueurs

Vanhaezebrouck a donné un petit coup de pouce à ses joueurs à la mi-temps, mais a également effectué un changement tactique avec l'arrivée de Vadis. Le milieu de terrain a distribué le jeu en seconde période, créant plusieurs occasions pour Gand.

"Nous restons Gand. Ce club a montré par le passé comment il fallait jouer en Europa League et j'ai lu dans différents journaux que nous voulions prendre notre revanche mais je n'ai rien vu de cela en première mi-temps."

© photonews

"Hong et Kums, je ne peux pas les blâmer, mais le reste... Il y avait trop peu de pression sur le ballon, trop peu de dynamisme... Si vous n'avez pas la bonne mentalité sur le terrain, beaucoup de nos gars ne sont que des footballeurs ordinaires, et cela s'est vérifié une fois de plus aujourd'hui", a conclu Vanhaezebrouck.