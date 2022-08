Kostas Laifis réclame de la patience : "J'espère que nous allons faire notre come-back cette année"

L'international chypriote, qui entame sa septième saison en bord de Meuse, veut voir un autre visage dimanche (18h30) contre OHL après la défaite à Westerlo samedi dernier (4-2).

Le Standard de Liège a directement tourné le bouton après sa défaite à Westerlo samedi dernier (4-2). "Nous avons commencé la rencontre trop doucement, n'étions pas concentrés à 100% et trop peu agressifs. Puis, en défense comme en attaque, c'était trop faible de notre part. Nous avons un baissé les bras après l'ouverture du score de Westerlo avant de nous reprendre un peu en seconde période. Mais c'était trop tard", a confié Kostas Laifis en conférence de presse.

Le matricule 16 doit montrer un meilleur visage ce dimanche lors de la réception d'OHL. "Nous devons corriger plusieurs détails, et ce ne sera pas facile d'y arriver tout de suite. Nous avons besoin de temps avant d'être à niveau. Cela va être une longue saison, mais je peux vous dire que l'effectif entier veut démontrer ses qualités et faire du mieux possible. Nous ne voulons plus vivre ce que nous avons vécu la saison dernière", a précisé l'international chypriote.

Le défenseur central, qui avait rallié les Rouches en 2016, entame sa septième saison en bord de Meuse. "Le Standard de Liège reste un grand club même si ces dernières années ont été difficiles et c'est toujours un plaisir de jouer ici. Nous avons un très bon coach qui nous aide beaucoup également. Mon futur ? Non, je n'en ai pas encore discuté avec Fergal Harkin. Si quelque chose arrive sur le table, nous en discuterons. Tout peut arriver dans le football", a expliqué le joueur âgé de 29 ans encore sous contrat jusqu'en 2023 avec les Rouches.

Le matricule 16 veut renouer avec la victoire rapidement. "Nous sommes obligés de gagner à la maison et nous voulons donc prendre les trois points dimanche contre OHL à Sclessin. Néanmoins, nous nous devons d'être aussi bons à l'extérieur car nous ne voulons pas décevoir nos fans", a expliqué l'ancien joueur de l'Olympiakos qui a regardé les matchs de Coupe d'Europe depuis son canapé cette semaine.

"Evidemment que ces joutes européennes nous manquent, mais nous ne méritons pas de jouer l'Europe au vu de la saison dernière. Nous ferons notre possible pour revenir et évoluer sur la scène européenne. Nous y parviendrons, je le sens. Mais nous avons besoin de temps. Inquiet par rapport aux trois descendants durant ce nouvel exercice ? Jamais de la vie, aucune chance ! J'espère que nous allons faire notre come-back cette année", a conclu Laifis.