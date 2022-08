Un joueur de l'Ajax force son transfert à Manchester United

Il ne semblait pas pressé, mais il semble avoir changé d'avis.

Si l'Ajax Amsterdam a refusé une offre de 80 millions d'euros de la part de Manchester United pour l'ailier Antony (22 ans, 2 matchs et 1 but en championnat cette saison), le jeune talent compte bien rejoindre les Red Devils ! Afin de forcer ses dirigeants à négocier, le Brésilien n'a pas participé aux entraînements de son équipe sur les deux derniers jours, selon les informations du journaliste de The Guardian Fabrizio Romano.

Face à cette situation, l'ancien joueur de São Paulo devrait d'ailleurs être écarté du onze de départ pour le match contre le Sparta Rotterdam en Eredivisie ce dimanche. Dans le même temps, le club mancunien a l'intention de profiter de l'aide apportée par Antony pour revenir à la charge sur ce dossier.