Officiel : Didier Lamkel Zé s'engage à Courtrai

C'est enfin officiel ! La saga Didier Lamkel Zé est terminée... pour le moment. L'ancien ailier de l'Antwerp aux frasques légendaires ne s'engage donc pas avec le Standard de Liège, mais signe dans le club néerlandophone. Le Camerounais a disputé 88 rencontres avec les Anversois, et a remporté une Coupe de Belgique. Il y a marqué 21 buts et fourni 12 passes décisives. Il a signé un contrat de trois ans avec les Kerels.

L'Antwerp réclamait 500.000€ pour le joueur de 25 ans, mais l'indemnité officielle de transfert n'a pas été révélée.

Vaneigens datie ier is! Didier Lamkel Zé is een Kerel! 🔥



Hij komt over van Royal Antwerp FC en tekent een contract voor 3 seizoenen in het Guldensporenstadion.