Le RSC Anderlecht s'intéresse à un talent de l'Ajax Amsterdam

Les bonnes relations entre l'Ajax Amsterdam et le Sporting d'Anderlecht pourraient-elles être mises à profit ?

Le mercato d'Anderlecht n'est pas fini. Alors que Joshua Zirkzee est cité avec insistance et qu'un arrière latéral du FC Barcelone est en approche, le RSCA serait également intéressé par un jeune talent de l'Ajax Amsterdam, rapporte Voetbal International. Du Jong Ajax, plus précisément. Sontje Hansen (20 ans) n'a plus qu'un an de contrat avec l'Ajax et ne compte que deux apparitions avec l'équipe A. Le reste du temps, il évolue en D2 avec la réserve.

Hansen, ailier droit plutôt polyvalent, avait d'ailleurs joué face à Anderlecht lors de la large victoire des Mauves contre le Jong Ajax et inscrit le penalty obtenu par son équipe. Il intéresse également d'autres formations, comme l'Eintracht Francfort et le FC Utrecht.